Menichini | «La Salernitana si salverà senza patemi»

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 settembre 2022) di Enzo Sica SALERNO – E’ rimasto sempre legato a Salerno e allasoprattutto, una squadra che ha allenato nel 2014 con una grande promozione in serie B (epoca Lotito-Mezzaroma) richiamato nel 2016 con una salvezza nel play out contro il Lanciano e poi ancora nel 2019 qualche giornata prima della fine della stagione di serie B con la squadra in grande difficoltà, subentrò a Gregucci, che si salvò nel famoso play out di Venezia. Insomma parlare di Leonardo, oggi tecnico di 68 anni, nato a Ponsacco, ex allenatore granata che ha scritto belle pagine della storia calcistica granata è normale. «Si perchè Salerno mi è rimasta nel cuore e certamente non dimenticherò i tifosi che sono stati eccezionali nel sostenere la squadra in ogni situazione» -E anche nel secondo campionato di serie A l’affetto del pubblico è notevole «Ma si, non ...