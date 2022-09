Meloni: "Siamo al fianco degli alleati, niente crepe nell'Occidente" (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - "Sostegno all'Ucraina senza alcuna esitazione o tentennamenti". Dall'opposizione ma anche dalle fila della maggioranza, qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni. Giorgia Meloni torna a rassicurare sulla posizione italiana al fianco di Kiev. Rispetto degli impegni assunti nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, "anche in merito all'adeguamento degli stanziamenti per la difesa". L'Italia non sia anello debole dell'Occidente "Reputiamo che l'interesse nazionale italiano sia oggi quello di non apparire l'anello debole dell'Occidente e rispettare pienamente le nostre alleanze internazionali". Ed ancora: “L'Italia è e resterà al fianco dei suoi alleati internazionale" e ad "appoggiare ogni ... Leggi su agi (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - "Sostegno all'Ucraina senza alcuna esitazione o tentennamenti". Dall'opposizione ma anche dalle fila della maggioranza, qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni. Giorgiatorna a rassicurare sulla posizione italiana aldi Kiev. Rispettoimpegni assunti'ambito dell'Alleanza Atlantica, "anche in merito all'adeguamentostanziamenti per la difesa". L'Italia non sia ao debole dell'"Reputiamo che l'interesse nazionale italiano sia oggi quello di non apparire l'ao debole dell'e rispettare pienamente le nostre alleanze internazionali". Ed ancora: “L'Italia è e resterà aldei suoiinternazionale" e ad "appoggiare ogni ...

