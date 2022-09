Meloni, Salvini e il Cav. chiudono la campagna elettorale in Piazza del Popolo (Di giovedì 22 settembre 2022) Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi chiudono insieme la campagna elettorale del centrodestra. I leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia parlano da Piazza del Popolo, nel'ultimo evento organizzato insieme prima delle elezioni di domenica 25 settembre. L'ultimo precedente che vede i tre partecipare insieme a una manifestazione congiunta risale all'ottobre 2019, quando si ritrovarono in Piazza San Giovanni, sempre a Roma, prima delle elezioni amministrative. Come detto, si tratta della chiusura della campagna elettorale unitaria del centrodestra. Mentre i singoli partiti continueranno a fare campagna elettorale anche nella giornata di venerdì. Fratelli d'Italia, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022) Giorgia, Matteoe Silvio Berlusconiinsieme ladel centrodestra. I leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia parlano dadel, nel'ultimo evento organizzato insieme prima delle elezioni di domenica 25 settembre. L'ultimo precedente che vede i tre partecipare insieme a una manifestazione congiunta risale all'ottobre 2019, quando si ritrovarono inSan Giovanni, sempre a Roma, prima delle elezioni amministrative. Come detto, si tratta della chiusura dellaunitaria del centrodestra. Mentre i singoli partiti continueranno a fareanche nella giornata di venerdì. Fratelli d'Italia, ...

