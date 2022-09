"Meloni? Nessuna fine del mondo". La Casa Bianca smonta gli allarmi della sinistra (Di giovedì 22 settembre 2022) Un alto funzionario statunitense ribadisce la permanenza di Roma nell’alleanza al fianco di Kiev. Ma non solo: gli scenari catastrofici non corrispondono alle reali aspettative Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Un alto funzionario statunitense ribadisce la permanenza di Roma nell’alleanza al fianco di Kiev. Ma non solo: gli scenari catastrofici non corrispondono alle reali aspettative

