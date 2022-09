Meloni: «Faremo governo forte e coeso che durerà 5 anni». Salvini: «Via canone Rai, basta comizi». Berlusconi: «Siamo maggioranza del Paese» (Di giovedì 22 settembre 2022) Elezioni politiche 2022, diretta. A piazza del Popolo a Roma si tiene la chiusura della campagna elettorale del centrodestra: "Insieme per l'Italia" è lo slogan... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 settembre 2022) Elezioni politiche 2022, diretta. A piazza del Popolo a Roma si tiene la chiusura della campagna elettorale del centrodestra: "Insieme per l'Italia" è lo slogan...

ItaliaViva : 'Noi faremo di tutto per riportare #Draghi a #PalazzoChigi, ma non penso che la #Meloni sia un pericolo per la demo… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Meloni: faremo riforma #presidenzialismo, saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano a efficentare le istituzion… - aggabbadore : RT @lucianoghelfi: #Meloni: faremo riforma #presidenzialismo, saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano a efficentare le istituzion… - lucianoghelfi : #Meloni: faremo riforma #presidenzialismo, saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano a efficentare le istit… - giomo2 : RT @Mysterytrains: E mentre il mondo Occidentale elogia e premia Mario Draghi, noi con il voto di Domenica prossima 'faremo' in modo che a… -