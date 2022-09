“Meloni, donna più pericolosa d’Europa”: la delirante copertina del settimanale tedesco (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set – Giorgia Meloni è la “donna più pericolosa d’Europa”. Il settimanale tedesco Stern vince il premio per la sparata più ridicola dell’ultimo anno, superando in scioltezza i “Letta quotidiani” che per un periodo ci avevano deliziato proprio su queste pagine. In fondo sembra quasi una valutazione generosa: in casa nostra, qualcuno ha addirittura immaginato che dare sostegno al presidente di FdI apra le autostrade per l’inferno. Stern: “Meloni la donna più pericolosa d’Europa” Come riporta l’Ansa, il settimanale tedesco Stern ci va giù pesante con la Meloni, definita addirittura la “donna più pericolosa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set – Giorgiaè la “più”. IlStern vince il premio per la sparata più ridicola dell’ultimo anno, superando in scioltezza i “Letta quotidiani” che per un periodo ci avevano deliziato proprio su queste pagine. In fondo sembra quasi una valutazione generosa: in casa nostra, qualcuno ha addirittura immaginato che dare sostegno al presidente di FdI apra le autostrade per l’inferno. Stern: “lapiù” Come riporta l’Ansa, ilStern ci va giù pesante con la, definita addirittura la “più...

pbersani : Cara Meloni, se una donna non vuole abortire ma per lei avere un figlio è un problema, nella mia regione sa dove an… - LaStampa : Monica Guerritore: “Meloni rischia di fare un gran male al Paese, non la salva nemmeno l’essere donna” - GiovaQuez : Meloni: 'Se una donna pensa di abortire perché lasciata sola dalle istituzioni vogliamo darle il diritto di non far… - globalistIT : - IlSedutomulo : RT @AlfiereROSSO: #Stern definisce la #Meloni come la donna più pericolosa d’Europa. Forse esagerano, ma loro dovrebbero intendermene di qu… -