Meghan Markle torna negli Usa senza aver incontrato Carlo: "Il Re non ha risposto alla sua richiesta di colloquio privato" (Di giovedì 22 settembre 2022) Sconfitta e fiera, Meghan Markle torna a casa senza aver trovato uno straccio di accordo con Re Carlo. E senza nemmeno aver beneficiato dell'incontro faccia a faccia con Sua Maestà il suocero. Richiesto a tu per tu, senza la presenza del suo Harry. Ma, come dice Rossella O'Hara nel finale di Via col vento: domani è un altro giorno. Ci sarà di sicuro il modo di rimediare alla situazione. L'occasione di sanare i rapporti con la Corona arriverà. Intanto però si torna California. Dove i duchi del Sussex riabbracceranno i figli Archie e Lilibet. La speranza di Meghan, concluse tutte le cerimonie per la sepoltura della Regina Elisabetta II, era di incontrare il sovrano da ...

