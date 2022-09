Medvedev minaccia Kiev: “Pronti a usare l’atomica”. Cina: “No escalation. Non staremo a guardare, sosteniamo l’Ue nella mediazione” (Di giovedì 22 settembre 2022) La Russia alza di nuovo il livello della tensione e lo fa, come già successo in passato, per bocca di uno dei più fedeli sostenitori di Vladimir Putin: il vicepresidenza del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev. L’ex presidente, dopo che il capo del Cremlino aveva fatto intendere nel suo discorso, seppur senza esplicitarlo, che l’opzione atomica era ancora sul tavolo, ha tolto ogni dubbio: la Russia userà “qualsiasi arma, comprese quelle nucleari” per difendere i territori che verranno annessi tramite i referendum. Sul suo canale Telegram ha garantito che “la protezione di tutti i territori annessi sarà aumentata notevolmente dalle forze armate russe”. Quindi “non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi principi potrebbero essere utilizzate per la protezione”. Nello scontro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) La Russia alza di nuovo il livello della tensione e lo fa, come già successo in passato, per bocca di uno dei più fedeli sostenitori di Vladimir Putin: il vicepresidenza del Consiglio di sicurezza, Dmitry. L’ex presidente, dopo che il capo del Cremlino aveva fatto intendere nel suo discorso, seppur senza esplicitarlo, che l’opzione atomica era ancora sul tavolo, ha tolto ogni dubbio: la Russia userà “qualsiasi arma, comprese quelle nucleari” per difendere i territori che verranno annessi tramite i referendum. Sul suo canale Telegram ha garantito che “la protezione di tutti i territori annessi sarà aumentata notevolmente dalle forze armate russe”. Quindi “non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi principi potrebbero essere utilizzate per la protezione”. Nello scontro ...

