Medvedev minaccia di usare le armi nucleari contro Europa e Usa (Di giovedì 22 settembre 2022) “Si terranno referendum e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno annessi alla Russia. La protezione di tutti i territori che hanno aderito sarà significativamente rafforzata dalle Forze Armate russe”. È quanto ha affermato su Telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, avvertendo che “l’ipersonico è in grado di raggiungere obiettivi in Europa e negli Stati Uniti molto più velocemente”. Medvedev: “La Russia ha scelto la sua strada. Non c’è modo di tornare indietro” “La Russia ha annunciato che non solo le capacità di mobilitazione – ha aggiunto Medvedev riferendosi all’annuncio di ieri di Putin sulla mobilitazione parziale -, ma anche qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi principi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) “Si terranno referendum e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno annessi alla Russia. La protezione di tutti i territori che hanno aderito sarà significativamente rafforzata dalle Forze Armate russe”. È quanto ha affermato su Telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza, Dmitry, avvertendo che “l’ipersonico è in grado di raggiungere obiettivi ine negli Stati Uniti molto più velocemente”.: “La Russia ha scelto la sua strada. Non c’è modo di tornare indietro” “La Russia ha annunciato che non solo le capacità di mobilitazione – ha aggiuntoriferendosi all’annuncio di ieri di Putin sulla mobilitazione parziale -, ma anche qualsiasi arma russa, comprese lestrategiche e lebasate su nuovi principi, ...

