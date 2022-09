Medicina | divieto di accesso

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 settembre 2022) Quest’anno, solo uno studente su due ha passato l’esame. E per 14.470 posti, c’erano 65 mila candidati. Follie da numero chiuso, proprio ora che mancano i camici bianchi. Meno di uno su due ce l’ha fatta. È la (misera) percentuale degli studenti che quest’anno hanno superato lo sbarramento del famigerato test per entrare a. Un sistema che ormai va avanti da quasi 25 anni e dopo la pandemia sta mostrando la corda, provocando proteste e una marea di ricorsi. Quest’anno i candidati erano 65.378, e a passare l’esame sono stati in 28.793 (per 14.470 posti disponibili). Numeri ridicoli. Per esempio, a Palermo, le posizioni da ricoprire sono soltanto 475. «È una vera follia», osserva Massimo Tortorella, fondatore e presidente di Consulcesi, l’unico gruppo in Italia e il più grande in Europa che fa class action per il mondo sanitario, tutelando sia medici che ...