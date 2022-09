Mediaset fa fuori Michelle Hunziker: "Costa davvero troppo.." (Di giovedì 22 settembre 2022) Michelle Hunziker non andrà in onda su canale 5: ecco cosa sta accadendo a Mediaset e che fine farà lo show della conduttrice. Lo scorso anno Canale 5 ha ospitato un one woman show con i fiocchi condotto da Michelle Hunziker insieme a tantissimi ospiti e amici di vecchia data. Impossibile dimenticare l'arrivo di Eros Ramazzotti in studio con tanto di dedica e bacio sulle labbra in prima serata. Per giorni la cronaca rosa ha ipotizzato un possibile ritorno di fiamma, l'epilogo che in tantissimi attendono con ansia, peccato però che non sia arrivato. Eros e Michelle infatti sono ottimi amici e ricordano con emozione i momenti di coppia vissuti insieme. Il 2022 non è stato certo un anno semplice per la conduttrice, da un lato i successi sul piccolo schermo ma dall'altro la sconfitta di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 22 settembre 2022)non andrà in onda su canale 5: ecco cosa sta accadendo ae che fine farà lo show della conduttrice. Lo scorso anno Canale 5 ha ospitato un one woman show con i fiocchi condotto dainsieme a tantissimi ospiti e amici di vecchia data. Impossibile dimenticare l'arrivo di Eros Ramazzotti in studio con tanto di dedica e bacio sulle labbra in prima serata. Per giorni la cronaca rosa ha ipotizzato un possibile ritorno di fiamma, l'epilogo che in tantissimi attendono con ansia, peccato però che non sia arrivato. Eros einfatti sono ottimi amici e ricordano con emozione i momenti di coppia vissuti insieme. Il 2022 non è stato certo un anno semplice per la conduttrice, da un lato i successi sul piccolo schermo ma dall'altro la sconfitta di ...

