"Me contro Te – Il Tour" sarà al PalaCatania il 7 dicembre 2022 (Di giovedì 22 settembre 2022) I Me contro Te, scrittori, attori e cantanti, noti anche come Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia– annunciano l'unica data siciliana di "Me contro Te – Il Tour", prodotto e distribuito da Vivo Concerti. La Tournée partirà sabato 12 e domenica 13 novembre a Roma al Palazzo dello Sport e sarà in Sicilia al PalaCatania di Catania il 7 dicembre 2022 in un appuntamento promosso da Giuseppe Rapisarda Management. La loro carriera inizia con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, dove condividono principalmente i momenti della loro vita. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva "Like Me", in onda su Disney Channel e rivolta ad un pubblico più giovane. L'anno dopo annunciano l'uscita del loro primo libro "Divertiti con ...

