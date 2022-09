Md, nuovo punto vendita ad Arzano: oggi l’apertura (Di giovedì 22 settembre 2022) Apre oggi in via D’Auria 1 ad Arzano il nuovo punto vendita affiliato MD, il 74esimo negozio dell’insegna della buona spesa nella provincia, il 98esimo in Campania. Un appuntamento importante per la comunità della cittadina alle porte del capoluogo, che prevede la presenza alla cerimonia di inaugurazione del Cavaliere Patrizio Podini, del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, del Sindaco di Arzano e del Responsabile Affiliazione MD Gennaro Gargiulo.“Ancora una volta – si legge in una nota – MD scommette sulla Regione, realizzando un investimento con rilevanti ricadute in termini occupazionali e di riqualificazione del territorio. Sono 28 i dipendenti dall’età media di 30 anni che metteranno la loro competenza al servizio della clientela del punto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) Aprein via D’Auria 1 adilaffiliato MD, il 74esimo negozio dell’insegna della buona spesa nella provincia, il 98esimo in Campania. Un appuntamento importante per la comunità della cittadina alle porte del capoluogo, che prevede la presenza alla cerimonia di inaugurazione del Cavaliere Patrizio Podini, del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, del Sindaco die del Responsabile Affiliazione MD Gennaro Gargiulo.“Ancora una volta – si legge in una nota – MD scommette sulla Regione, realizzando un investimento con rilevanti ricadute in termini occupazionali e di riqualificazione del territorio. Sono 28 i dipendenti dall’età media di 30 anni che metteranno la loro competenza al servizio della clientela del...

