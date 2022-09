(Di giovedì 22 settembre 2022) Lo scrittore spiega perché andrà ai seggi: «La sovranità è per diritto eterno del popolo Sono cresciuto con le lotte di sfruttati e calpestati, non posso tradire i miei fratelli»

RadioGoldAl : Lo scrittore Maurizio Maggiani a Cultura e Sviluppo per presentare 'L'eterna gioventù' - ilsecoloxix : Sono andato incontro alla prima pioggia. Ma quei tuoni lontani non portavano la vita. La domenica di Maurizio Maggi… - Dar_Quar : RT @romenapieve: 15-16 ottobre:'Ti impediranno di splendere . E tu splendi invece.' - - eusterapio : “Possiamo amare solo chi incontriamo, e dunque sono i nostri piedi che scelgono chi ameremo.” Maurizio Maggiani… - icittadini : Ad ACSAL presentazione di “L’ eterna gioventù”, di Maurizio Maggiani -

La Stampa

Il primo ospite della stagione 2022 - 2023 sarà lo scrittore, tra i più noti e apprezzati autori italiani contemporanei. Tra i libri più celebri ' Il coraggio del pettirosso ' e il ...Da qui, sabato 10, prenderà le mosse lo spettacolo itinerante - e già sold out - dedicato alla 'Regina Disadorna' di, per poi toccare il Tiqu di piazzetta Cambiaso e concludersi ... Maurizio Maggiani: “Io, libertario e mazziniano voterò senza turarmi il naso” ALESSANDRIA - Questo pomeriggio, lunedì 19 settembre 2022, alle 18, all'Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, tornano gli incontri con autori ed ...Bernardo Zannoni ospite della serata dedicata al premio letterario. «Ho sempre scritto, nelle storie mettevo animali per non annoiarmi» ...