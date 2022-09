Massimiliano Ossini: la gag che ha fatto preoccupare il pubblico | Era solo uno scherzo (Di giovedì 22 settembre 2022) I fan di Massimiliano Ossini non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi dopo aver assistito allo scontro tra il conduttore e un uomo sconosciuto. Conduttore e scrittore con un passato da modello alle spalle, Massimiliano Ossini è un volto affermato della televisione. È noto per la conduzione dei programmi “Unomattina estate” e “Unomattina”. Da più di dieci anni è sposato con l’imprenditrice Laura Gabrielli, impegnata con l’impresa di famiglia, il Gruppo Gabrielli. I due si conoscono da quando erano giovanissimi e insieme hanno avuto tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Massimiliano Ossini, chi è il conduttore di “Unomattina” Ossini ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello, lavorando a diverse pubblicità. All’inizio del duemila ha debuttato ... Leggi su newstv (Di giovedì 22 settembre 2022) I fan dinon hanno potuto fare a meno di preoccuparsi dopo aver assistito allo scontro tra il conduttore e un uomo sconosciuto. Conduttore e scrittore con un passato da modello alle spalle,è un volto affermato della televisione. È noto per la conduzione dei programmi “Unomattina estate” e “Unomattina”. Da più di dieci anni è sposato con l’imprenditrice Laura Gabrielli, impegnata con l’impresa di famiglia, il Gruppo Gabrielli. I due si conoscono da quando erano giovanissimi e insieme hanno avuto tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni., chi è il conduttore di “Unomattina”ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modello, lavorando a diverse pubblicità. All’inizio del duemila ha debuttato ...

