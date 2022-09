Marco Mengoni, nel disco Materia (Pelle) duetti con Bersani, LRDL e Bresh (Di giovedì 22 settembre 2022) Marco Mengoni svela la tracklist del nuovo Materia (Pelle) che vedrà duetti con Samuele Bersani, La Rappresentante di Lista e Bresh Si fa sempre più vicina l’uscita di Materia (Pelle), il nuovo disco di Marco Mengoni e seconda tappa di una trilogia iniziata con il precedente Materia (Terra). Oggi il cantautore di Ronciglione svela la tracklist ufficiale del progetto e i duetti che ha registrato in questi mesi. Tra i brani i nomi di Samuele Bersani, La Rappresentante di Lista e Bresh. Materia Pelle tracklist 01 No Stress – prod. Zef 02 In Città – prod. Mace 03 Attraverso Te ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 22 settembre 2022)svela la tracklist del nuovo) che vedràcon Samuele, La Rappresentante di Lista eSi fa sempre più vicina l’uscita di), il nuovodie seconda tappa di una trilogia iniziata con il precedente(Terra). Oggi il cantautore di Ronciglione svela la tracklist ufficiale del progetto e iche ha registrato in questi mesi. Tra i brani i nomi di Samuele, La Rappresentante di Lista etracklist 01 No Stress – prod. Zef 02 In Città – prod. Mace 03 Attraverso Te ...

IlContiAndrea : SPOILER ?? Una hit radiofonica. Un pezzo tutt’altro che autunnale/invernale. Pronto a far ballare a tutto pop.… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - RadioAirplay_it : Da oggi in tutte le #radio #TuttiIMieiRicordi il nuovo singolo di @mengonimarco #Newsingle-#OnAirNow ??#radiodate… - DUEDIN0TTE : marco mengoni e bresh??? sono curiosissima - Annalis75327421 : RT @babicook: Marco Mengoni e Samuele Bersani, non oso immaginare che capolavoro di canzone sarà ?? #MateriaPelle -