Marche, Lamorgese sui luoghi dell'alluvione: "Mancato allarme? C'è un'inchiesta in corso" (Di giovedì 22 settembre 2022) Nei luoghi dell'alluvione delle Marche arriva la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Si tratta, come è noto, di un gruppo di Comuni tra l'entroterra della provincia di Pesaro Urbino, il Senigalliese, l'alta Vallesina. I danni dell'alluvione nelle Marche sono ingenti: in provincia di Ancona ci sono state 11 vittime accertate e 2 dispersi. Le ricerche del piccolo Mattia, 8 anni, e Brunella Chiù, 56, si stanno concentrando in un tratto preciso di fiume, tra i territori di Corinaldo e Trecastelli (Ancona). È lì che i soccorritori hanno rinvenuto le auto di Brunella e, a circa 600 metri di distanza, del figlio Simone Bartolucci, che è scampato al disastro. Foto Ansa/Daniele CarottiGià da ieri 21 settembre le attività di vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza, in ...

