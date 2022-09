"Maratona Salvini": l'ultima trovata della Lega che chiude la campagna elettorale nella "piazza virtuale" (Di giovedì 22 settembre 2022) “Maratona Salvini”. Con questa iniziativa virtuale e innovativa la Lega ha deciso di concludere la propria campagna elettorale. Per mandare l'ultimo appello di voto e cercare di convincere i numerosi indecisi il partito di Salvini ha scelto la via digitale. Sarà un evento di “almeno quattro ore, in diretta su tutti i social a partire da TikTok”, che creerà “la più grande piazza virtuale italiana”, fanno sapere dalla Lega. L'obiettivo è quello di “riunire tutti gli 8 mila comuni e di raggiungere un milione di persone”. Numeri forse un po' ottimistici anche se durante l'evento si alterneranno discorsi dei candidati leghisti, ospiti e contributi video. Ci sarà anche la possibilità per il pubblico di interagire con la ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022) “”. Con questa iniziativae innovativa laha deciso di concludere la propria. Per mandare l'ultimo appello di voto e cercare di convincere i numerosi indecisi il partito diha scelto la via digitale. Sarà un evento di “almeno quattro ore, in diretta su tutti i social a partire da TikTok”, che creerà “la più grandeitaliana”, fanno sapere dalla. L'obiettivo è quello di “riunire tutti gli 8 mila comuni e di raggiungere un milione di persone”. Numeri forse un po' ottimistici anche se durante l'evento si alterneranno discorsi dei candidati leghisti, ospiti e contributi video. Ci sarà anche la possibilità per il pubblico di interagire con la ...

