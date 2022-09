Manuel Vallicella, parla l’amico: “Era depresso, dopo la morte della madre non è mai più tornato quello di prima. Mai avremmo pensato che sarebbe arrivato a tanto” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro”. A parlare della morte di Manuel Vallicella è Enrico Ciriaci, tra i primi sui social a dare la notizia della scomparsa dell’ex tronista di Uomini e Donne postando una sua foto con lui. Stando alle parole di Ciriaci, intervistato da Fanpage, sarebbe stata proprio la depressione a spingere il tatuatore a togliersi la vita. l’amico di Vallicella racconta come dopo la morte dell’amata madre venuta a mancare nel 2019, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) “era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro”. Arediè Enrico Ciriaci, tra i primi sui social a dare la notiziascomparsa dell’ex tronista di Uomini e Donne postando una sua foto con lui. Stando alle parole di Ciriaci, intervistato da Fanpage,stata proprio la depressione a spingere il tatuatore a togliersi la vita.diracconta comeladell’amatavenuta a mancare nel 2019, ...

