Manuel Vallicella | il tronista morto a 35 anni soffriva di depressione | ' Non ha mai superato la morte della mamma'

(Di giovedì 22 settembre 2022)si è tolto la vita a 35. Il tatuatore che aveva preso parte alla trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli e poi come,...

fanpage : Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di #Uominedonne. Aveva solo 35 anni - seaadiel : RT @911BVCKLEY: l'''''amico'''' di Manuel Vallicella commenta la depressione e il gesto che è arrivato a fare dicendo 'aveva 35 anni, mica… - IlariaLegittimo : RT @sailor_snickers: Manuel Vallicella si è tolto la vita a 35 anni. Settembre è il mese nazionale dedicato alla prevenzione del suicidio… - telodogratis : Morte di Manuel Vallicella, interviene il fratello: “Ecco come stanno le cose” - laparisienne11_ : RT @911BVCKLEY: l'''''amico'''' di Manuel Vallicella commenta la depressione e il gesto che è arrivato a fare dicendo 'aveva 35 anni, mica… -

si è tolto la vita a 35 anni. Il tatuatore che aveva preso parte alla trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli e poi come tronista,...Articoli più letti Alzheimer precoce: quei sintomi che non dobbiamo trascurare di Francesca Gastaldi Morto, ex tronista di Uomini e donne . Aveva 35 anni di Alessandra De Tommasi ...Manuel Vallicella si è tolto la vita a 35 anni. Il tatuatore che aveva preso parte alla trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli e ...Manuel Vallicella fratello Christian risponde alle dichiarazioni fatte sul suicidio e chiede alle persone rispetto per questo momento di dolore ...