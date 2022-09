Manuel Vallicella, il fratello rompe il silenzio sulla morte: “Come stanno realmente le cose” (Di giovedì 22 settembre 2022) Gossip Tv. Manuel Vallicella fratello rompe il silenzio sulla morte dell’ex tronista di “Uomini e Donne“. Ieri, dopo l’annuncio della scomparsa di Vallicella, erano circolate sul web notizie in merito alle cause della sua scomparsa. Adesso, però, il fratello dell’ex tronista ha deciso di rompere definitivamente il silenzio per spiegare Come stanno realmente le cose. (Continua dopo la foto…) morte Manuel Vallicella, l’addio di Gemma Galgani è straziante: “Ciao ragazzo” Manuel Vallicella, il fratello rompe il ... Leggi su tvzap (Di giovedì 22 settembre 2022) Gossip Tv.ildell’ex tronista di “Uomini e Donne“. Ieri, dopo l’annuncio della scomparsa di, erano circolate sul web notizie in merito alle cause della sua scomparsa. Adesso, però, ildell’ex tronista ha deciso dire definitivamente ilper spiegarele. (Continua dopo la foto…), l’addio di Gemma Galgani è straziante: “Ciao ragazzo”, ilil ...

