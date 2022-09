Manolas raggiunge Pjanic | nuova avventura in Arabia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il difensore ex Napoli e Roma Kostasha lasciato l’Olympiacos dopo appena 8 mesi.l’ex compagnoUn altro grande ex protagonista della Serie A è pronto ad approdare allo Sharjah. Dopoè la volta di, pronto a lasciare l’Olympiacos per iniziare unanegli Emirati Arabi. Lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.