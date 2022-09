Manifestazioni anti - Putin, 1300 arresti. La grande fuga oltre il confine finlandese (Di giovedì 22 settembre 2022) - La protesta dopo il richiamo dei riservisti annunciato dal presidente russo. Esauriti i biglietti aerei per le linee dirette all'estero. E chilometri di auto in fila per lasciare il Paese: quasi il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 settembre 2022) - La protesta dopo il richiamo dei riservisti annunciato dal presidente russo. Esauriti i biglietti aerei per le linee dirette all'estero. E chilometri di auto in fila per lasciare il Paese: quasi il ...

nozze89 : @peppeprovenzano Sapeva che la #Lamorgese non è del partito della #Meloni e che la Meloni non è al governo? E che l… - AnnaLanz : RT @MarianoGiustino: Dilagano le manifestazioni anti hijab in #Iran. Giovani donne senza l'hijab cantano 'Donna, Vita, Libertà' e sfidano l… - PierinaMeravig2 : @robertosaviano Invece a Trieste successo niente nevvero....manifestazioni anti greenpass vietate... Daspo.... Idra… - fabiovalenza : RT @MarianoGiustino: Dilagano le manifestazioni anti hijab in #Iran. Giovani donne senza l'hijab cantano 'Donna, Vita, Libertà' e sfidano l… - SergioTomat : Di fronte a loro, quanto appaiono clowneschi i nostri manifestanti nomask, novax, nogreenpass, contro la 'dittatura… -