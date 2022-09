Mancini “L'Italia ha entusiasmo, non sono preoccupato” (Di giovedì 22 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – In Nazionale “l'entusiasmo c'è sempresoprattutto in vista di una gara così bella come Italia-Inghilterra che ci ricorda qualcosa. Ci sono tre punti in paliosia per il ranking sia per poter raggiungere la Final Four diNations League. Non sono preoccupato per la gara di domani, è unmomento delicato per noi visto che ci mancano diversi giocatoriimportanti. Loro essendo ad inizio stagione stanno meglio rispetto a giugno, ma noi abbiamo entusiasmo per fare una buona gara”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida di domani contro l'Inghilterra a San Siro valida per la Nations League. “Andare alla fase finale di Nations Leagueci darebbe un pò di gioia visto che ci sarà da soffrire fino alla fine di dicembre. Visto che domani ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – In Nazionale “l'c'è sempresoprattutto in vista di una gara così bella come-Inghilterra che ci ricorda qualcosa. Citre punti in paliosia per il ranking sia per poter raggiungere la Final Four diNations League. Nonper la gara di domani, è unmomento delicato per noi visto che ci mancano diversi giocatoriimportanti. Loro essendo ad inizio stagione stanno meglio rispetto a giugno, ma noi abbiamoper fare una buona gara”. Lo ha detto il ct azzurro Robertoalla vigilia della sfida di domani contro l'Inghilterra a San Siro valida per la Nations League. “Andare alla fase finale di Nations Leagueci darebbe un pò di gioia visto che ci sarà da soffrire fino alla fine di dicembre. Visto che domani ...

