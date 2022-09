‘Mamma, ho bisogno di soldi’, ma era una truffa: sottratti 19 mila euro a un’anziana (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ha chiamata al telefono, si è finto suo figlio, certo che così la donna si sarebbe preoccupata e avrebbe fatto di tutto. Le ha raccontato di avere un debito con le Poste Italiane, di avere bisogno di soldi per non essere denunciato dal Direttore, che aveva intenzione di proseguire per le vie legali. Da una parte della cornetta del telefono un truffatore di appena 20 anni, dall’altra una donna di 76 anni di Monterotondo che pensava di parlare con il figlio. E che si è fidata ed è caduta nella trappola di chi continua, cambiando luoghi e a volte tecniche, a raggirare le persone più fragili, gli anziani. Come ha agito il truffatore La donna era stata contattata dai truffatori sull’utenza fissa. Uno di loro si era presentato come il figlio bisognoso di denaro perché doveva saldare un debito con le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ha chiamata al telefono, si è finto suo figlio, certo che così la donna si sarebbe preoccupata e avrebbe fatto di tutto. Le ha raccontato di avere un debito con le Poste Italiane, di averedi soldi per non essere denunciato dal Direttore, che aveva intenzione di proseguire per le vie legali. Da una parte della cornetta del telefono untore di appena 20 anni, dall’altra una donna di 76 anni di Monterotondo che pensava di parlare con il figlio. E che si è fidata ed è caduta nella trappola di chi continua, cambiando luoghi e a volte tecniche, a raggirare le persone più fragili, gli anziani. Come ha agito iltore La donna era stata contattata daitori sull’utenza fissa. Uno di loro si era presentato come il figlioso di denaro perché doveva saldare un debito con le ...

CorriereCitta : ‘Mamma, ho bisogno di soldi’, ma era una truffa: sottratti 19 mila euro a un’anziana - Plasticgo : RT @Stefani98879898: Ciao sono Ste, mamma separata lavoro come avv a P.Iva per un altro avv a Milano, compenso fisso, lavoro 10 ore al gior… - Bea4478 : RT @Ella28y: Rt se hai bisogno di una mamma porca come me - PPIHAD : RT @Stefani98879898: Ciao sono Ste, mamma separata lavoro come avv a P.Iva per un altro avv a Milano, compenso fisso, lavoro 10 ore al gior… - vaberaperdire : @berritobebe il modo in cui sottolineano TRENITALIA e IN ORARIO loro hanno veramente bisogno di sentirsi validati x… -