Maltempo in Italia, sabato 24 e domenica 25 settembre con i temporali: ecco dove, le previsioni (Di giovedì 22 settembre 2022) Con l’arrivo di settembre, l’estate sembra essere un lontano ricordo. A darne conferma anche le previsioni metereologiche che delineano un quadro decisamente autunnale. È prevista infatti un’ondata di Maltempo caratterizzata da intense piogge. Leggi anche: temporali e rischio allagamenti ad Anzio: scatta l’allerta meteo In arrivo il Maltempo in Italia: le previsioni Fino a venerdì, sulle varie regioni della Penisola prevarranno condizioni di stabilità anche se temperature registrate saranno inferiori alla norma, sia durante il giorno sia durante la notte. Tempo stabile dunque, fino a venerdì, dopodiché, il Maltempo farà capolino nella Penisola. La perturbazione L’ondata di Maltempo è infatti prevista nel fine settimana. In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Con l’arrivo di, l’estate sembra essere un lontano ricordo. A darne conferma anche lemetereologiche che delineano un quadro decisamente autunnale. È prevista infatti un’ondata dicaratterizzata da intense piogge. Leggi anche:e rischio allagamenti ad Anzio: scatta l’allerta meteo In arrivo ilin: leFino a venerdì, sulle varie regioni della Penisola prevarranno condizioni di stabilità anche se temperature registrate saranno inferiori alla norma, sia durante il giorno sia durante la notte. Tempo stabile dunque, fino a venerdì, dopodiché, ilfarà capolino nella Penisola. La perturbazione L’ondata diè infatti prevista nel fine settimana. In ...

