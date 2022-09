Maltempo da sabato per almeno 5 giorni, rischio alluvioni (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Arriva l’Autunno e subito irrompe una forte tempesta equinoziale. Venerdì 23 settembre ore 3.04 cade l’equinozio che ci traghetta nella nuova stagione, in meno di 24 ore la prima perturbazione atlantica autunnale minaccerà l’Italia con piogge persistenti e potenzialmente alluvionali. Dalla giornata di sabato su Nord-Ovest e parte del Centro tirrenico, ancora di più da domenica 25 settembre, il Maltempo colpirà duro gran parte dell’Italia. Ma cosa significa il nome ’tempesta equinoziale’? Nel periodo del passaggio tra Estate ed Autunno (così come anche tra Inverno e Primavera) troviamo le prime importanti differenze di temperatura tra le zone polari e le zone subtropicali. In queste ultime settimane dell’Estate il sole ha riscaldato poco le aree a nord del Circolo Polare a causa della notte sempre più lunga e, al contrario, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Arriva l’Autunno e subito irrompe una forte tempesta equinoziale. Venerdì 23 settembre ore 3.04 cade l’equinozio che ci traghetta nella nuova stagione, in meno di 24 ore la prima perturbazione atlantica autunnale minaccerà l’Italia con piogge persistenti e potenzialmente alluvionali. Dalla giornata disu Nord-Ovest e parte del Centro tirrenico, ancora di più da domenica 25 settembre, ilcolpirà duro gran parte dell’Italia. Ma cosa significa il nome ’tempesta equinoziale’? Nel periodo del passaggio tra Estate ed Autunno (così come anche tra Inverno e Primavera) troviamo le prime importanti differenze di temperatura tra le zone polari e le zone subtropicali. In queste ultime settimane dell’Estate il sole ha riscaldato poco le aree a nord del Circolo Polare a causa della notte sempre più lunga e, al contrario, ha ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, sabato #17settembre, in Umbria, Campania, Basilicata e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 12 regi… - novasocialnews : Maltempo da sabato per almeno 5 giorni, rischio alluvioni - ilmeteoit : #MALTEMPO da #SABATO per almeno 5 giorni, rischio #ALLUVIONI; i dettagli - mgrazia1961 : @brunilde43 buongiorno cara ho letto che ancora oggi e domani sole da sabato previste piogge allora io ne approfi… - telodogratis : Maltempo da sabato per almeno 5 giorni, rischio alluvioni -