"Mai visto". Colpo a sorpresa di Salvini: come chiude la campagna elettorale (Di giovedì 22 settembre 2022) La Lega serra i ranghi per l'assalto finale della campagna elettorale. Una maratona di almeno quattro ore, in diretta su tutti i social a partire da TikTok: Matteo Salvini prepara la chiusura della campagna elettorale sbarcando nella più grande piazza virtuale italiana. Dopo più di 30mila chilometri percorsi da Ferragosto a oggi per toccare tutte le regioni italiane, il leader della Lega ha preferito utilizzare le ultime ore di campagna elettorale per coinvolgere contemporaneamente tutti gli 8mila comuni e almeno 1 milione di persone. In 4 ore di diretta Salvini alternerà discorsi a contributi video e interventi di ospiti, con possibilità di interazioni live. Saranno riproposti i filmati di alcuni momenti simbolo della campagna

