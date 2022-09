(Di giovedì 22 settembre 2022) El Príncipe Enzo, ex attaccante uruguaiano visto in Italia con le maglie di Cagliari e Torino, fa ancora magie a 60: ecco il suo gol ...

La Gazzetta dello Sport

El Príncipe Enzo, ex attaccante uruguaiano visto in Italia con le maglie di Cagliari e Torino, fa ancora magie a 60 anni: ecco il suo gol ......invita i partecipanti a lasciarsi alle spalle la vita quotidiana e ad immergersi in un mondo,... i francesi Kide gli israeliani Lola Marsh. Dalle 23 in poi è tutta una discoteca a ... Magico Francescoli, super tunnel e gol a 60 anni