L’ultima di Berlusconi sul perché Putin ha invaso l’Ucraina | «Pressato dai separatisti del Donbass»

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 settembre 2022) «è caduto in una situazione difficile e drammatica». A parlare è Silvio, ospite a Porta a Porta: «Dico che è cadutosi è trattata di una missione delle due Repubbliche filorusse delche è andata a Mosca ha parlato con tutti, con giornali, tv e ministri del partito». Secondo il leader di Forza Italia, quindi, il motivo per cui Vladimiril 24 febbraio scorso decise di invadere il territorio ucraino è da ricercare nei territori di Donetsk e Lugansk.sostiene che delegazioni delle due repubbliche sono andare da lui dicendo che «Zelensky ha aumentato gli attacchi delle sue forze contro di noi ed i nostri confini, siamo arrivati a 16mila morti. Difendicise non lo fai tu non sappiamo dove potremo arrivare». A questo ...