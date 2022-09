L'Ue annuncia nuove sanzioni. Medvedev: ci proteggeremo anche con armi nucleari. Scambi di prigionieri Kiev - Mosca (Di giovedì 22 settembre 2022) - Liberati 215 ucraini tra cui cinque comandanti del battaglione Azov. In cambio il Cremlino ottiene 55 uomini. Uno su tutti l'oligarca Viktor Medvedhcuk : intimo amico di Putin. Il presidente ucraino ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 settembre 2022) - Liberati 215 ucraini tra cui cinque comandanti del battaglione Azov. In cambio il Cremlino ottiene 55 uomini. Uno su tutti l'oligarca Viktor Medvedhcuk : intimo amico di Putin. Il presidente ucraino ...

rulajebreal : Dopo le nuove minacce di Putin, Conte propone di inginocchiarsi al tiranno in P. estera. Si appella all'Occidente p… - Roberto18972515 : RT @davcarretta: Josep Borrell annuncia la risposta dell'Ue al discorso di Putin: - 'Continueremo a sostenere militarmente l'Ucraina. Cont… - FMartina1 : RT @rulajebreal: Dopo le nuove minacce di Putin, Conte propone di inginocchiarsi al tiranno in P. estera. Si appella all'Occidente per 'fer… - gabrisorrenti : RT @davcarretta: Josep Borrell annuncia la risposta dell'Ue al discorso di Putin: - 'Continueremo a sostenere militarmente l'Ucraina. Cont… - Fiora_C : RT @rulajebreal: Dopo le nuove minacce di Putin, Conte propone di inginocchiarsi al tiranno in P. estera. Si appella all'Occidente per 'fer… -