Luciana Littizzetto domenica ospite di Sopra la Penna - Cronaca - lanazione.it

venti4ore : Luciana Littizzetto presenta il suo libro al Little Lucy di Lucca - toscanalibri : Io mi fido di te. @lucianinalitti alla Libreria Sopra La Penna di @AlbaDonati il 26 settembre - achtsexnulldrei : @boni_castellane 'A Luciana Littizzetto piace questo elemento'. - annalisaMinutil : Luciana Littizzetto, 'io mi fido di te': quando i figli nascono dal cuore - BucoFalsi : RT @boni_castellane: Come sarebbe a dire Luciana Littizzetto ha 22 case...? -

gonews

A Lucignana presenterà il suo libro "Io mi fido di te" al festival letterario alla libreria di Alba ...... ma più nell'intimità: una conversazione sulla società e i suoi stereotipi tra figli e genitori di coppie miste, genitori affidatari o adottivi con, il cantautore Niccolò Agliardi,... Luciana Littizzetto presenta il suo libro al Little Lucy di Lucca Evento off del festival Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando. Lunedì 26 settembre alle ore... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...Un ex calciatore, un premio Nobel e l’omaggio a un maestro del pacifismo. Ma anche due dermatologi. Per parlare di razzismo, empatia e solidarietà. In un ...