Luca Bizzarri contro Marta Collot. Ed Elio Germano si schiera con Unione Popolare (Di giovedì 22 settembre 2022) “La signora insegna a scuola”. Questo il commento su Twitter – con tanto di video – del noto attore comico, presidente della fondazione Palazzo Ducale di Genova, Luca Bizzarri, rivolto a Marta Collot, insegnate precaria, portavoce nazionale di Potere al popolo e candidata da Unione Popolare alle imminenti elezioni politiche, che durante la manifestazione contro la guerra a Bologna ha bruciato con un fumogeno la riproduzione di una bolletta. La signora insegna a scuola. https://t.co/KPQYEvLe1i — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) September 19, 2022 Il video “incriminato” e commentato da Bizzarri allegava un tweet della politica: “Oggi Unione Popolare in ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) “La signora insegna a scuola”. Questo il commento su Twitter – con tanto di video – del noto attore comico, presidente della fondazione Palazzo Ducale di Genova,, rivolto a, insegnate precaria, portavoce nazionale di Potere al popolo e candidata daalle imminenti elezioni politiche, che durante la manifestazionela guerra a Bologna ha bruciato con un fumogeno la riproduzione di una bolletta. La signora insegna a scuola. https://t.co/KPQYEvLe1i —(@) September 19, 2022 Il video “incriminato” e commentato daallegava un tweet della politica: “Oggiin ...

LucaBizzarri : @unione_popolare Luca Bizzarri pensa che bruciare le bollette in piazza non risolva il problema delle bollette, mezze pippe. - LucaBizzarri : Sono Luca Bizzarri. Manganello dissenso. Però dai, ognuno si soddisfa come può. - mdiparbleu : RT @CollotMarta: Oggi sul @fattoquotidiano Giampiero Calapà riassume la polemica con Luca Bizzarri. Ha fatto scalpore una mia foto al corte… - IULGIO : RT @CollotMarta: Oggi sul @fattoquotidiano Giampiero Calapà riassume la polemica con Luca Bizzarri. Ha fatto scalpore una mia foto al corte… - VincenzoSaulino : RT @AncoraFischia: Luca Bizzarri intollerante censore verso #MartaCollot. #UnionePopolare -