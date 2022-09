L’Ombra di Caravaggio in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma (Di giovedì 22 settembre 2022) Goldenart Production e Rai Cinema presentano IN anteprima mondiale alla Festa DEL Cinema DI Roma GRAND PUBLIC un film di Michele Placido con Riccardo Scamarcio Louis Garrel Isabelle Huppert Micaela Ramazzotti Tedua Vinicio Marchioni Lolita Chammah TRAILERhttps://we.tl/t-YeBcwxw8vI DAL 3 NOVEMBRE SOLO AL Cinema prodotto da Goldenart Production con Rai Cinema Una coproduzione Italia – Francia Goldenart Production, Charlot, Mact Productions, Le Pacte con il sostegno di MIC, Regione Lazio, cofinanziato dall’Unione Europea, Regione Campania in collaborazione con Qmi con la partecipazione di Canal+ Cine+ in associazione con Cinécap 4, Cofimage 32, Cineaxe 2, Palatine Etoile 18, Indéfilms 9 prodotto da Federica Luna ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022) Goldenart Production e Raipresentano INDELDIGRAND PUBLIC un film di Michele Placido con Riccardo Scamarcio Louis Garrel Isabelle Huppert Micaela Ramazzotti Tedua Vinicio Marchioni Lolita Chammah TRAILERhttps://we.tl/t-YeBcwxw8vI DAL 3 NOVEMBRE SOLO ALprodotto da Goldenart Production con RaiUna coproduzione Italia – Francia Goldenart Production, Charlot, Mact Productions, Le Pacte con il sostegno di MIC, Regione Lazio, cofinanziato dall’Unione Europea, Regione Campania in collaborazione con Qmi con la partecipazione di Canal+ Cine+ in associazione con Cinécap 4, Cofimage 32, Cineaxe 2, Palatine Etoile 18, Indéfilms 9 prodotto da Federica Luna ...

FabioPariante : L'ombra di Caravaggio di Michele Placido (2022) - Trailer ufficiale HD - aLaliselereza : La sezione Grand Public della festa del cinema di Roma megagalattica con Il colibrì, Amsterdam, L'ombra di Caravagg… - ElisaAmato16 : RT @CimaroliFede: È meglio la luce o l'ombra? Domanda cretina. È come chiedere se è meglio il chiaro o lo scuro del Caravaggio. Sono compli… - _sowhyworrynow : RT @pedropascalss: mi strapperei le vesti per l'ombra di caravaggio se non fosse per scamarcio - pedropascalss : mi strapperei le vesti per l'ombra di caravaggio se non fosse per scamarcio -