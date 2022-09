Lodovica Rogati e l’accusa della procura di Roma: «Ha minacciato di morte i vicini di casa» (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attrice Lodovica Rogati ha ricordato in più occasioni che per l’accusa di stalking nei suoi confronti dopo una denuncia del senatore di Azione Matteo Richetti la procura ha chiesto l’archiviazione. Non ha avuto lo stesso destino però un’altra accusa, quella di minacce nei confronti di alcuni condomini. Secondo quanto racconta oggi Repubblica il pubblico ministero Pantaleo Polifemo ha ottenuto il rinvio a giudizio dell’attrice. La storia comincia nel giugno 2017 e prosegue fino a settembre: sette diverse persone ricevono sul proprio cellulare sms intimidatori. Goditi la tua ultima festa, sei morto», si leggeva in un messaggio. In un altro, inviato all’amministratore di un condominio, «fai stare zitte quelle teste di mxxxxa che sono venute ad abitare da poco, amministratore de sto caxxo sei morto». E ancora: «Ti ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attriceha ricordato in più occasioni che perdi stalking nei suoi confronti dopo una denuncia del senatore di Azione Matteo Richetti laha chiesto l’archiviazione. Non ha avuto lo stesso destino però un’altra accusa, quella di minacce nei confronti di alcuni condomini. Secondo quanto racconta oggi Repubblica il pubblico ministero Pantaleo Polifemo ha ottenuto il rinvio a giudizio dell’attrice. La storia comincia nel giugno 2017 e prosegue fino a settembre: sette diverse persone ricevono sul proprio cellulare sms intimidatori. Goditi la tua ultima festa, sei morto», si leggeva in un messaggio. In un altro, inviato all’amministratore di un condominio, «fai stare zitte quelle teste di mxxxxa che sono venute ad abitare da poco, amministratore de sto caxxo sei morto». E ancora: «Ti ...

