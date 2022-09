Lo Stato rinnova il parco delle auto blu (Di giovedì 22 settembre 2022) Un nuovo carico di auto blu destinate alla Pubblica amministrazione. L’ultimo maxi bando Consip riguarda la fornitura di ben 8.100 vetture per una spesa massima di 231.931.500 euro. Nel lungo elenco, com’è facile immaginare, c’è un po’ di tutto. Si va dalle 1.500 city car alle 500 4×4, dalle 150 auto a doppia alimentazione Gpl/Benzina alle 100 Metano/Benzina. Maxi bando Consip da 231 milioni per 8.100 vetture statali. Ma passerà all’elettrico solo mezza flotta delle auto blu E poi ancora furgoni (100), van (600) e minibus (700), senza dimenticare i classici veicoli “multifunzione” per trasporto merci o persone (2.000). Ciò che incuriosisce però è che sul totale solo per 3.400 vetture si chiede espressamente che siano elettriche. Forse, visto il periodo, uno sforzo in più si sarebbe potuto fare. Ma andiamo con ordine. È ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Un nuovo carico diblu destinate alla Pubblica amministrazione. L’ultimo maxi bando Consip riguarda la fornitura di ben 8.100 vetture per una spesa massima di 231.931.500 euro. Nel lungo elenco, com’è facile immaginare, c’è un po’ di tutto. Si va dalle 1.500 city car alle 500 4×4, dalle 150a doppia alimentazione Gpl/Benzina alle 100 Metano/Benzina. Maxi bando Consip da 231 milioni per 8.100 vetture statali. Ma passerà all’elettrico solo mezza flottablu E poi ancora furgoni (100), van (600) e minibus (700), senza dimenticare i classici veicoli “multifunzione” per trasporto merci o persone (2.000). Ciò che incuriosisce però è che sul totale solo per 3.400 vetture si chiede espressamente che siano elettriche. Forse, visto il periodo, uno sforzo in più si sarebbe potuto fare. Ma andiamo con ordine. È ...

IMBili_ : @Matador1337 Spalletti dice tante cose ma non le dice mai tanto per dire, infatti è stata confermata anche dai gioc… - DucadiMolinelli : #Agnelli che chiama #Allegri per dirgli che è stato costretto ad esonerarlo ma al cuor non si comanda e gli rinnova… - Negotium2016 : RT @angelopelloni: @CatholicSat Felice di essere stato due volte a Napoli per visitare la bellissima città e la Cattedrale! Il miracolo del… - angelopelloni : @CatholicSat Felice di essere stato due volte a Napoli per visitare la bellissima città e la Cattedrale! Il miracol… - ProntoPCBaveno : In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, l’Archivio di Stato di #Verbania presenta una mostra docu… -

Sharper a L'Aquila, torna l'appuntamento 2022 con la scienza È stato presentato oggi il programma relativo alle attività per la Notte Europea dei Ricercatori: si rinnova così anche quest'anno l'appuntamento con SHARPER, che si terrà a L'Aquila venerdì 30 ... Le sei questioni che dividono il centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi È il miracolo del centrodestra che si rinnova oggi a Roma quando Giorgia Meloni , Matteo Salvini e ... Perché c'è un tema di equilibrio tra i poteri dello Stato, abbiamo bisogno anche di un governo più ... LA NOTIZIA Milano, nasce la “Corte del bene comune” Cascina Monlué si propone come un modello di solidarietà diffusa e aspira ad avviare a un cambiamento culturale attraverso lo sviluppo di comunità e la promozione di cittadinanza attiva: partendo dall ... Elio Germano aprirà la stagione teatrale dell’Astoria di Lerici Presentato il nuovo cartellone che avrà uno spettacolo in più rispetto all'anno scorso e darà spazio anche alle compagnie locali e agli appuntamenti per le scuole. Saisi: "Grande lavoro di squadra ha ... presentato oggi il programma relativo alle attività per la Notte Europea dei Ricercatori: sicosì anche quest'anno l'appuntamento con SHARPER, che si terrà a L'Aquila venerdì 30 ...È il miracolo del centrodestra che sioggi a Roma quando Giorgia Meloni , Matteo Salvini e ... Perché c'è un tema di equilibrio tra i poteri dello, abbiamo bisogno anche di un governo più ... Lo Stato rinnova il parco delle auto blu Cascina Monlué si propone come un modello di solidarietà diffusa e aspira ad avviare a un cambiamento culturale attraverso lo sviluppo di comunità e la promozione di cittadinanza attiva: partendo dall ...Presentato il nuovo cartellone che avrà uno spettacolo in più rispetto all'anno scorso e darà spazio anche alle compagnie locali e agli appuntamenti per le scuole. Saisi: "Grande lavoro di squadra ha ...