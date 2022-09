Lo rimprovera per le troppe bestemmie, anziano preso a pugni e cinghiate da un ragazzino (Di giovedì 22 settembre 2022) L'avrebbe semplicemente rimproverato per le troppe bestemmie: "Smettila, questo non è il luogo adatto", avrebbe riferito il volontario over 75 a un ragazzino poco più che 14enne. Ma quest'ultimo avrebbe reagito con... Leggi su today (Di giovedì 22 settembre 2022) L'avrebbe semplicementeto per le: "Smettila, questo non è il luogo adatto", avrebbe riferito il volontario over 75 a unpoco più che 14enne. Ma quest'ultimo avrebbe reagito con...

giulio_galli : @AnnickQuemper @marcopalears Dopo quello che ha combinato #Conte con #Draghi, credo che se fossi costretto a scegli… - SabrySocial : @etventadv @borghi_claudio Io sto vedendo autocritica da parte di Salvini. Oggi ha detto che se tornasse indietro n… - walter0309 : @CarloCalenda Calenda che rimprovera la Meloni per gli slogan quando lui è dall’inizio di campagna elettorale che v… - GuitarDaniele : Mio padre che mi rimprovera Tu non sei nessuno per iniziare un lavoro come si deve che sei? una ditta? . . . Lo… - informapirata : RT @FabioMontale: @informapirata @Ruffino_Lorenzo @PagellaPolitica @unione_popolare Mah, a me oltre che incompleto sembra anche parecchio t… -