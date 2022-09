LIVE – Sonego-Simon 3-2, ottavi di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 22 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Simon, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Metz 2022 (cemento indoor). Il torinese vuole proseguire al meglio il suo percorso in terra francese dopo aver sconfitto all’esordio il russo Karatsev. Dall’altra parte il veterano tennista di casa, entrato nel tabellone grazie ad una wild card. Il transalpino è sprofondato ben fuori dai primi cento al mondo in classifica ma al primo turno ha colto un brillante successo contro il belga Goffin. L’unico precedente è stato appannaggio di Lorenzo, che nell’aprile dello scorso anno ha dominato le operazioni agli ottavi di finale del Sardegna Open sulla terra rossa di Cagliari. Sarà ancora lui a partire favorito ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo Atp 250 di(cemento indoor). Il torinese vuole proseguire al meglio il suo percorso in terra francese dopo aver sconfitto all’esordio il russo Karatsev. Dall’altra parte il veterano tennista di casa, entrato nel tabellone grazie ad una wild card. Il transalpino è sprofondato ben fuori dai primi cento al mondo in classifica ma al primo turno ha colto un brillante successo contro il belga Goffin. L’unico precedente è stato appannaggio di Lorenzo, che nell’aprile dello scorso anno ha dominato le operazioni aglididel Sardegna Open sulla terra rossa di Cagliari. Sarà ancora lui a partire favorito ...

