LIVE – Italia-Inghilterra, Mancini in conferenza stampa (DIRETTA) (Di giovedì 22 settembre 2022) La DIRETTA testuale della conferenza stampa di Roberto Mancini in vista di Italia-Inghilterra, match valido per la quinta giornata della Nations League 2022/2023. Continua per gli Azzurri l'avventura in Nations League dopo la brutta sconfitta con la Germania dello scorso turno. Il commissario tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi, giovedì 22 giugno, alle ore 12. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA conferenza IN TV PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH 12:53 – "Tonali non si è mai allenato con noi, volevamo provare a recuperarlo per il match di Budapest ma non sta benissimo. Credo lo rimanderemo a ...

