LIVE Italia-Inghilterra 0-2 Under21, amichevole calcio in DIRETTA: tentativo di Cambiaso (Di giovedì 22 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64? Punizione di Rovella sul fondo. 62? Ancora Fagioli a giro, pallone che finisce fuori. 60? Fagioli a giro, pallone deviato fuori. 58? Sinistro di Miretti che non trova la porta dopo una bella azione. 56? Sinistro di Cambiaso che finisce in curva. 54? Okoli con il sinistro calcia male il pallone in area di rigore inglese. 52? Tiro a giro di Colombo che finisce fuori. 50? Fagioli con il destro non trova la porta. 48? Fuori Bove, Viti, Parisi e Cambiaghi, dentro Esposito, Fagioli, Udogie e Cittadini nell’Italia. 46? Inizia la ripresa! 18.23 Primi minuti davvero devastanti per la difesa Italiana, poi il baricentro più alto favorisce l’Italia ma senza essere in grado di accorciare almeno il risultato. A tra poco per il secondo tempo. 47? Finisce ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Punizione di Rovella sul fondo. 62? Ancora Fagioli a giro, pallone che finisce fuori. 60? Fagioli a giro, pallone deviato fuori. 58? Sinistro di Miretti che non trova la porta dopo una bella azione. 56? Sinistro diche finisce in curva. 54? Okoli con il sinistro calcia male il pallone in area di rigore inglese. 52? Tiro a giro di Colombo che finisce fuori. 50? Fagioli con il destro non trova la porta. 48? Fuori Bove, Viti, Parisi e Cambiaghi, dentro Esposito, Fagioli, Udogie e Cittadini nell’. 46? Inizia la ripresa! 18.23 Primi minuti davvero devastanti per la difesana, poi il baricentro più alto favorisce l’ma senza essere in grado di accorciare almeno il risultato. A tra poco per il secondo tempo. 47? Finisce ...

