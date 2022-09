"L'Italia non vuole la sinistra al governo". Centrodestra unito in piazza | La diretta (Di giovedì 22 settembre 2022) Inizia poco prima delle 19 il comizio dei leder del Centrodestra, tutti riuniti a piazza del Popolo a Roma per l'evento-clou della campagna elettorale che sta per concludersi. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi posano per la "foto di famiglia", quindi è il Cav a prendere la parola per primo pur essendo stato l'ultimo ad arrivare sul posto. I leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sono di nuovo insieme sullo stesso palco per la prima volta dopo due anni: l'ultima volta era il 24 gennaio 2020 a piazza del Popolo a Ravenna, prima delle regionali in Emilia-Romagna poi vinte dal governatore dem Bonaccini. "Prendere in mano, in questo momento, le sorti del governo sarà un impegno gravoso - ha dichiarato il senatore forzista Maurizio Gasparri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Inizia poco prima delle 19 il comizio dei leder del, tutti riuniti adel Popolo a Roma per l'evento-clou della campagna elettorale che sta per concludersi. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi posano per la "foto di famiglia", quindi è il Cav a prendere la parola per primo pur essendo stato l'ultimo ad arrivare sul posto. I leader di Fratelli d', Lega e Forzasono di nuovo insieme sullo stesso palco per la prima volta dopo due anni: l'ultima volta era il 24 gennaio 2020 adel Popolo a Ravenna, prima delle regionali in Emilia-Romagna poi vinte dal governatore dem Bonaccini. "Prendere in mano, in questo momento, le sorti delsarà un impegno gravoso - ha dichiarato il senatore forzista Maurizio Gasparri, ...

