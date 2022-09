"L'Italia non vuole essere guidata dalla sinistra". Centrodestra unito a Piazza del Popolo (Di giovedì 22 settembre 2022) Centrodestra unito sul palco di Piazza del Popolo a Roma per l'evento finale della campagna elettorale. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi insieme per lo scatto che immortala gli ultimi momenti prima del silenzio elettorale che scatterà dopodomani. I Il leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si ritrovano così sullo stesso palco a distanza di due anni: l'ultima volta era successo a gennaio del 2020 quando a Ravenna, prima delle regionali in Emilia-Romagna poi vinte dal governatore dem Bonaccini. A prendere la parola per primo è stato il Cav. "Siamo uniti e siamo la maggioranza del Paese", ha esordito Silvio Berlusconi. "L'Italia non vuole essere guidata dalla ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022)sul palco didela Roma per l'evento finale della campagna elettorale. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi insieme per lo scatto che immortala gli ultimi momenti prima del silenzio elettorale che scatterà dopodomani. I Il leader di Fratelli d', Lega e Forzasi ritrovano così sullo stesso palco a distanza di due anni: l'ultima volta era successo a gennaio del 2020 quando a Ravenna, prima delle regionali in Emilia-Romagna poi vinte dal governatore dem Bonaccini. A prendere la parola per primo è stato il Cav. "Siamo uniti e siamo la maggioranza del Paese", ha esordito Silvio Berlusconi. "L'non...

