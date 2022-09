L’Istat: In Italia sempre meno figli. Popolazione residente: -1,3 mln nel 2030, -11 mln fra 50 anni (Di giovedì 22 settembre 2022) La Popolazione residente in Italia potrebbe calare dalle 59,2 milioni di persone dell’1 gennaio 2021 alle 57,9 nel 2030 (-1,3 milioni). Nel 2050 i residenti diventerebbero 54,2 milioni (-5mln) e fra 50 anni, nel 2017, potrebbero scendere sotto quota 50 milioni a 47,7 (-11,5 mln). Parla di “potenziale quadro di crisi” per il “futuro demografico del Paese” L’Istat pubblicando le ‘Previsioni della Popolazione residente e delle famiglie”.Per l’Istituto nazionale di statistica, sulla base dello scenario di previsione ‘mediano’, è attesa una decrescita della Popolazione residente nel prossimo decennio, con un tasso di variazione medio annuo pari al -2,5‰. “Le previsioni demografiche sono per costruzione – specifica ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) Lainpotrebbe calare dalle 59,2 milioni di persone dell’1 gennaio 2021 alle 57,9 nel(-1,3 milioni). Nel 2050 i residenti diventerebbero 54,2 milioni (-5mln) e fra 50, nel 2017, potrebbero scendere sotto quota 50 milioni a 47,7 (-11,5 mln). Parla di “potenziale quadro di crisi” per il “futuro demografico del Paese”pubblicando le ‘Previsioni dellae delle famiglie”.Per l’Istituto nazionale di statistica, sulla base dello scenario di previsione ‘mediano’, è attesa una decrescita dellanel prossimo decennio, con un tasso di variazione medio annuo pari al -2,5‰. “Le previsioni demografiche sono per costruzione – specifica ...

francescoseghez : Interessanti considerazioni di Istat sull'occupazione giovanile in Italia, che dicono molto di più del dato (sempre… - MassimilianoAp6 : RT @UILofficial: L'Istat rivela che, per innovazione e ricerca, l'Italia ha speso meno degli anni scorsi! La politica deve investire di più… - DEmanuele5 : RT @UILofficial: L'Istat rivela che, per innovazione e ricerca, l'Italia ha speso meno degli anni scorsi! La politica deve investire di più… - mervarid70 : RT @UILofficial: L'Istat rivela che, per innovazione e ricerca, l'Italia ha speso meno degli anni scorsi! La politica deve investire di più… - SeguiUltimaVoce : L'ISTAT ha pubblicato un volume dove analizza i dati relativi alla spesa per la cultura in Italia. Come è cambiata… -