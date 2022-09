L' Europol mette il naso nei dati di cittadini comuni | l' allarme del garante europeo

EuropaToday

... il cui lavoro di controllo al confine spessola vita delle persone a rischio, per esempio, ... Le regole europee e agenzie come Frontex ospingono in questa direzione, chiedendo l'accesso ...Secondo alcune stime, fino al 96% di tutti i Deepfake sono pornografici, il chein evidenza ... Diversi esperti e istituzioni, come, avvertono che la crescente disponibilità di Deepfake ... La banca europea della droga: così i narcos sfuggono (legalmente) ai tracciamenti elettronici