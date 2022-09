Letta, Meloni agghiacciante: offende nostri morti di Covid (Di giovedì 22 settembre 2022) "E così a 3 giorni dal voto Meloni getta la maschera sul Covid. Parole agghiaccianti sul modello cinese. I vaccini e la gestione Speranza hanno salvato decine di migliaia di vite. Questa sera in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) "E così a 3 giorni dal votogetta la maschera sul. Parole agghiaccianti sul modello cinese. I vaccini e la gestione Speranza hanno salvato decine di migliaia di vite. Questa sera in un ...

demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - ale_dibattista : Io la Meloni non la voterei neppure sotto tortura ma è ovvio che se ci fosse un ballottaggio tra lei e Letta andrei… - repubblica : Letta: 'Meloni lavora per sfasciare la nostra Europa. Un regalo a Mosca' - CesareVanzetti : RT @stebaraz: Se tra Meloni, Conte, Calenda, Letta e persino Renzi non pensi che il peggio sia Meloni il motivo è semplice: sei fascista. - CedroneBruno : RT @alemora70: #Letta non perde occasione per dare conferma che vive in un mondo parallelo 'Se voti CDX, la Meloni, c'è un rischio recess… -