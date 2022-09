Lega Pro, ipotesi partite alla mattina per evitare il caro energia (Di giovedì 22 settembre 2022) La Lega Pro sta studiando l’ipotesi di giocare alla mattina per evitare il caro energia. Il presidente della Viterbese ha espresso dei dubbi La Lega Pro sta lavorando a trovare delle soluzioni per scongiurare il caro energia. Una delle soluzioni proposte è quella di giocare le partite la mattina. L’opzione ha sollevato alcuni dubbi, tra cui quelli del presidente della Viterbese, Francesco Ghirelli. Di seguito le sue parole al Messaggero. «Credo che verrebbero ancora meno spettatori, poi a Viterbo in pieno inverno la mattina spesso è freddo, non credo sia una buona soluzione. Giocare una partita in notturna costa in media dai mille ai 1.500 euro solo di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) LaPro sta studiando l’di giocareperil. Il presidente della Viterbese ha espresso dei dubbi LaPro sta lavorando a trovare delle soluzioni per scongiurare il. Una delle soluzioni proposte è quella di giocare lela. L’opzione ha sollevato alcuni dubbi, tra cui quelli del presidente della Viterbese, Francesco Ghirelli. Di seguito le sue parole al Messaggero. «Credo che verrebbero ancora meno spettatori, poi a Viterbo in pieno inverno laspesso è freddo, non credo sia una buona soluzione. Giocare una partita in notturna costa in media dai mille ai 1.500 euro solo di ...

