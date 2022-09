Le truffe di Wanna Marchi "rivivono" in uno spietato documentario di Netflix (Di giovedì 22 settembre 2022) Senza peli sulla lingua, Wanna Marchi e Stefania Nobile raccontano il loro punta di vista sulle truffe tv. Netflix produce un documentario di rara crudeltà e già contestato dalle vittime Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Senza peli sulla lingua,e Stefania Nobile raccontano il loro punta di vista sulletv.produce undi rara crudeltà e già contestato dalle vittime

_senzatesta : Non credo che il problema si risolva solo condannando l’artefice delle truffe, occorre lavorare sulla cultura delle… - _TheQueen_95 : @Iperborea_ Per ora ho visto solo il trailer però vedendolo non mi sembra che Wanna si sia pentita per truffe alle persone, è vero? - aborghi_borghi : @NetflixIT Ma non vi vergognate? Wanna e figlia il peggio del peggio… spero che almeno raccontiate, a favore delle… - aborghi_borghi : @NetflixIT Ma non vi vergognate? Wanna e figlia il peggio del peggio… spero che almeno raccontiate, a favore delle… - paolocoss : RT @OssigenoO2: Domani esce Wanna, la docuserie su Wanna Marchi, la figlia, il “maestro” Do Nascimento, il loro business, le truffe, il pro… -