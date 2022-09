Le spiegazioni di Fdi e La Russa sul saluto romano al funerale di Stabilini: «Gesto militare da 15 anziani» – Il video (Di giovedì 22 settembre 2022) L’esponente di Fratelli d’Italia romano La Russa, fratello di Ignazio ed assessore alla sicurezza in Lombardia, è stato immortalato ieri in un video pubblicato dal Fatto Quotidiano durante il funerale dell’ex militante del Fronte della Gioventù Alberto Stabilini. Nel filmato si vedono molte persone fare il saluto romano. Tra questi proprio La Russa. Il quale ha sostenuto in una serie di dichiarazioni successive di non aver alzato il braccio. E che il Gesto rappresenta comunque un ‘presente’ per un «militante di vecchia data, un amico fraterno». Ovvero suo cognato Stabilini. Il quale «ha chiesto prima di morire di passare davanti alla sua vecchia sede», cioè quella della Giovane Italia, l’associazione studentesca ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) L’esponente di Fratelli d’ItaliaLa, fratello di Ignazio ed assessore alla sicurezza in Lombardia, è stato immortalato ieri in unpubblicato dal Fatto Quotidiano durante ildell’ex militante del Fronte della Gioventù Alberto. Nel filmato si vedono molte persone fare il. Tra questi proprio La. Il quale ha sostenuto in una serie di dichiarazioni successive di non aver alzato il braccio. E che ilrappresenta comunque un ‘presente’ per un «militante di vecchia data, un amico fraterno». Ovvero suo cognato. Il quale «ha chiesto prima di morire di passare davanti alla sua vecchia sede», cioè quella della Giovane Italia, l’associazione studentesca ...

Salix135 : @AleVirtu @Kety78772478 Cosa si intende × sovranisti? EU, PD, CS, FI hanno lasciato morire gente che si sarebbe po… - Mistrall59 : @LucioMalan Da quando FdI deve delle spiegazioni a Rula e non le chiede invece FdI in un'aula di giustizia a Rula? - robyho : @TgLa7 Ma perché non l'ha interrotta chiedendo spiegazioni sul 'diritto di parola' che lei è FDI avrebbe difeso? Ma… - suomiotuo : RT @ilgallico50Ac: Fondi Russi ai partiti di Lega e Fratelli d'Italia Aspettiamo spiegazioni da #Salvini e Meloni #Nato #Putin #Mosca #Leg… - Massimi07355017 : RT @ilgallico50Ac: Fondi Russi ai partiti di Lega e Fratelli d'Italia Aspettiamo spiegazioni da #Salvini e Meloni #Nato #Putin #Mosca #Leg… -