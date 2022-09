Le sanzioni alla Russia funzionano? Che cosa dicono i dati del bilancio statale di Mosca La Ue prepara il tetto al prezzo del petrolio (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel bilancio di aprile la Russia poteva vantare un attivo di oltre 22 miliardi di euro, ora è di appena 2,2 miliardi malgrado gli altissimi prezzi del gas e il fatto che l’Europa stia continuando a comprare il petrolio russo. E così anche Putin tassa gli extra profitti Leggi su corriere (Di giovedì 22 settembre 2022) Neldi aprile lapoteva vantare un attivo di oltre 22 miliardi di euro, ora è di appena 2,2 miliardi malgrado gli altissimi prezzi del gas e il fatto che l’Europa stia continuando a comprare ilrusso. E così anche Putin tassa gli extra profitti

