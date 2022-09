Le minacce della Russia per l’Onu sono inaccettabili (Di giovedì 22 settembre 2022) Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ritiene “totalmente inaccettabile” che la possibilità di utilizzare armi nucleari venga messa sul tavolo dalla Russia, come ha paventato ieri il presidente Vladimir Putin, annunciando la mobilitazione parziale, e questa mattina l’ex presidente, Dmitry Medvedev. Il segretario generale dell’Onu Guterres ritiene “totalmente inaccettabile” che la Russia arrivi a utilizzare armi nucleari “L’idea di un conflitto nucleare, a volte impensabile, è diventata oggetto di dibattito. Questo di per sé è del tutto inaccettabile”, ha affermato Guterres in apertura di una riunione ministeriale del Consiglio di sicurezza. Guterres: “I referendum violano il diritto internazionale” Il capo delle Nazioni Unite ha anche condannato i piani per organizzare referendum nei territori occupati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Il segretario generale del, Antonio Guterres, ritiene “totalmente inaccettabile” che la possibilità di utilizzare armi nucleari venga messa sul tavolo dalla, come ha paventato ieri il presidente Vladimir Putin, annunciando la mobilitazione parziale, e questa mattina l’ex presidente, Dmitry Medvedev. Il segretario generale delGuterres ritiene “totalmente inaccettabile” che laarrivi a utilizzare armi nucleari “L’idea di un conflitto nucleare, a volte impensabile, è diventata oggetto di dibattito. Questo di per sé è del tutto inaccettabile”, ha affermato Guterres in apertura di una riunione ministeriale del Consiglio di sicurezza. Guterres: “I referendum violano il diritto internazionale” Il capo delle Nazioni Unite ha anche condannato i piani per organizzare referendum nei territori occupati ...

